O Estugarda bateu o Borussia Mönchengladbach por 3-0 e dá continuidade à boa temporada, Freiburgo vence e aproxima-se dos lugares europeus.

Na deslocação ao Borussia-Park, o Estugarda, que podia ter começado a perder, beneficiou da perdida de Haris Tabakovic da marca dos 11 metros e adiantou-se no marcador ao minuto 30 através de Jamie Leweling. 

Na segunda parte, Joe Scally ampliou a vantagem dos visitantes com um autogolo ao minuto 67. Deniz Undav fechou as contas do jogo aos 74 minutos.

Com este triunfo, o Estugarda assume o quarto lugar com 36 pontos. Já o Borussia Mönchengladbach ocupa o 11º lugar com 20 pontos. 

O Freiburgo recebeu e venceu o Colónia por 2-1. Derry Scherhant (11m) e Igor Matanovic (44m) apontaram os golos da vitória do sétimo classificado da liga alemã.

Apesar da derrota, o Colónia entrou a vencer na partida com autogolo do defesa Max Rosenfelder aos dez minutos. No entanto, o Freiburgo não queria deixar os três pontos para trás e deu a volta ao marcador e, ao intervalo, vencia por 2-1. A reviravolta no primeiro tempo foi suficiente para garantir o triunfo por 2-1.

O Freiburgo soma 27 pontos e assume a sétima posição da tabela classificativa. O Colónia encontra-se no décimo lugar com 20 pontos. 

RELACIONADOS
VÍDEO: Francisco Conceição titular no triunfo da Juventus frente ao Nápoles
VÍDEO: Manchester United dá a volta ao Arsenal e vence com dois golaços
França: Endrick imparável na goleada do Lyon