Um golo do ex-Benfica Alejandro Grimaldo, mais um de bola parada do lateral espanhol, bastou ao Bayer Leverkusen para derrotar o Mainz (1-0) e, assim, meter pressão no líder da Bundesliga, Bayern de Munique, que só nesta quarta-feira disputa o seu jogo da 17.ª jornada, frente ao Hoffenheim. As duas equipas ficam, à condição, separadas por apenas um ponto.

A fechar o pódio continua o Eintracht Frankfurt, que goleou o Friburgo por 4-1. O astro egípcio Marmoush, que está no radar do Manchester City, voltou a dar nas vistas, ao marcar um golo e assistir para outros dois. São já 20 golos e 11 assistências para o avançado, esta temporada.

Já o Borussia Dortmund somou, no terreno do Kiel (4-2), a segunda derrota consecutiva no campeonato. Ao intervalo, o Borussia perdia mesmo por 3-0, num jogo que teve três interrupções devido ao fumo provocado pelos engenhos pirotécnicas deflagrados nas bancadas.

Entre o minuto 71 e 77, o Dortmund ainda encurtou a diferença para a margem mínima, com golos de Reyna e Gittens. Pouco depois, o capitão do Kiel, Holtby, viu vermelho direto, por falta dura sobre um adversário, mas a equipa da casa acabaria mesmo por chegar ao 4-2, no último lance da partida. O guarda-redes do Borussia, Kobel, subiu à área contrária num pontapé de canto, risco aproveitado por Arp, que recuperou a bola, conduziu-a até à linha do meio-campo e, de lá, rematou para o fundo da baliza deserta.

Sem o português Tiago Tomás, que cumpriu castigo, o Wolfsburgo não deu hipóteses ao Borussia Monchengladbach, que derrotou por 5-1. Nmecha saltou do banco para bisar na reta final.