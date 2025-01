O Inter de Milão empatou a dois golos com o Bolonha, que será adversário do Sporting no fecho da fase liga da Liga dos Campeões, e falhou a aproximação ao líder da Serie A italiana, Nápoles. As duas equipas ficam agora separadas por três pontos, sendo que os milaneses têm ainda um jogo em atraso.

Referente à 19.ª jornada da Liga italiana, a partida arrancou com uma bola no poste da baliza do Inter, atirada por Moro, ele que haveria de assistir Santiago Castro para o 0-1, aos 15 minutos.

Os «nerazzurri» empataram de pronto, por Dumfries, com alguma polémica à mistura, já que o Bolonha reclamou falta no início do lance, e viraram o resultado do avesso em cima do intervalo, por Lautaro Martínez.

Só que o Bolonha manteve postura atrevida no segundo tempo, acabando por empatar aos 64 minutos, por Holm.

Os «rossoblu», que visitam Alvalade a 29 de janeiro, seguem no oitavo lugar da classificação, com 30 pontos.