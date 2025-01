Panathinaikos, orientado por Rui Vitória, e Olympiacos, próximo adversário do FC Porto na Liga Europa, empataram a uma bola, no estádio Olímpico de Atenas, na primeira mão dos quartos de final da Taça da Grécia.

O resultado ficou definido com golos de dois ex-Benfica. Aos 51 minutos, Filip Djuricic adiantou o «Pana» na sequência de um erro grave do guarda-redes do Olympiacos, Alexandros Paschalakis, que entregou a bola a um adversário.

O empate surgiu à entrada do derradeiro quarto de hora, apontado por Roman Yaremchuk, que tinha substituído o português Gelson Martins, instantes antes. O ucraniano trabalhou bem sobre um defesa e fez a bola passar por entre as pernas do russo Lodygin.

Os portugueses Costinha, Gelson Martins e Chiquinho foram titulares no Olympiacos, enquanto o ex-FC Porto, David Carmo, não saiu do banco.

A segunda mão dos quartos de final da Taça da Grécia está agendada para o dia 5 de fevereiro. Antes, o Olympiacos visita o Estádio do Dragão, a 23 de janeiro, para a penúltima jornada da fase liga da Liga Europa.