Ao vencer o Verona por 2-0, o Nápoles manteve distâncias para o Inter de Milão, que ganhou em Veneza (0-1), no topo da Serie A italiana. Uma liderança, ainda assim, à condição para os napolitanos, que levam mais dois jogos realizados do que os «nerazzurri».

Com o ex-Benfica David Neres no onze inicial, o Nápoles adiantou-se cedo no marcador, graças a um autogolo do guarda-redes do Verona, Montipo, e selou o resultado ao minuto 61, quando Anguissa fez o 2-0 com um remate indefensável.

O triunfo dos napolitanos surgiu poucas horas depois de o Inter ter vencido em Veneza por 0-1.

Nápoles e Inter tiraram partido do empate da Atalanta, na véspera, na casa da Udinese (0-0), atirando a equipa de Bérgamo para a terceira posição da Serie A.

Também neste domingo, o Génova levou de vencida o Parma (1-0), num jogo resolvido por Frendrup, a meio da segunda parte.

Com 20 partidas realizadas, o Nápoles comanda a Liga italiana com 47 pontos, mais quatro do que o Inter de Milão, que tem, no entanto, menos dois encontros disputados.