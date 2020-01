A Lazio goleou a Sampdoria por 5-1 na Serie este sábado. O grande herói do jogo foi Ciro Immobile, autor de um hat trick. Felipe Caicedo e Bartolomeo Quissanga também inscreveram o nome no lote de marcadores. A Sampdoria marcou por Karol Linetty.



No meio-campo da Samp esteve Ronaldo Vieira, médio que nasceu na Guiné-Bissau e que viveu em Portugal a partir dos cinco anos, tendo representado o Imortal de Albufeira e o Benfica.



O resultado deixa a Lazio no terceiro lugar, apenas a três pontos da Juventus. A Sampdoria é apenas 16ª. Esta foi a 11ª vitória consecutiva da Lazio no campeonato, uma equipa que já começa a olhar para o recorde absoluto estabelecido pelo Inter de Milão, treinado por Roberto Mancini, em 2006/07: 17 triunfos seguidos.



