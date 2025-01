Barcelona e Atlético de Madrid estão apurados para os quartos de final da Taça do Rei, em Espanha, assim como o Getafe e o Leganés, estes últimos às custas de vitórias magras, fora de portas.

Vindos de uma goleada ao Real Madrid (5-2) para a Supertaça espanhola, os catalães tornaram a chegar à mão cheia de golos diante do Betis, que venceram por 5-1, tendo ainda visto dois golos serem anulados por fora de jogo.

Gavi e Koundé marcaram na primeira parte, tendo Raphinha, Ferran Torres e Lamine Yamal completado o marcador pelos «culés». Perto do fim, Vitor Roque, que está emprestado aos sevilhanos pelo Barça, reduziu de penálti.

Quem também goleou foi o Atlético de Madrid, mas perante um adversário do segundo escalão, o Elche. Os «colchoneros» venceram por 0-4, com Sorloth a bisar na primeira parte e Riquelme (um golaço!) e Julian Alvarez a marcarem na etapa complementar.

Mais equilibrados foram os restantes jogos desta quarta-feira, que terminaram com margens mínimas no marcador. O Getafe bateu o Pontevedra por 0-1, num jogo em que acabou reduzido a nove elementos, e o Leganés derrotou o Almeria (2-3), com uma reviravolta consumada no último quarto de hora.

Barcelona, Atlético de Madrid, Getafe e Leganés juntam-se ao Valência, que já se havia apurado na passada terça-feira, nos quartos de final da competição.

Os oitavos de final da Taça do Rei fecham esta quinta-feira com os jogos Athletic Bilbao-Osasuna, Real Sociedad-Rayo Vallecano e Real Madrid-Celta de Vigo.