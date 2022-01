O Burkina Faso agarrou o bilhete para os quartos de final da CAN ao vencer o Gabão nas grandes penalidades (7-6), após o empate a uma bola no tempo regulamentar.

Num jogo com várias incidências, Bertrand Traoré até falhou da marca dos 11 metros aos 18 minutos, mas viria a abrir a contagem perto da meia hora (28m). Ainda antes do intervalo, o avançado gabonês Aaron Boupendza, que já alinhou no Feirense, teve um golo anulado.

No segundo tempo, aos 67 minutos, Sidney Obissa foi expulso após ver o segundo cartão amarelo. Mas o momento mais dramático da partida estava reservado para o primeiro minuto dos descontos, quando o médio Adama Guira introduziu a bola na própria baliza e encaminhou jogo para prolongamento.

Nos trinta minutos seguintes, nenhuma equipa conseguiu desfazer o empate. Já nas grandes penalidades, o Burkina Faso – que contou com o o guarda-redes Koffi (ex-Belenenses) e o central Tapsoba (ex-Vit. Guimarães) - foi mais competente e só desperdiçou dois castigos máximos, contra os três falhados pelo Gabão.

Nos «quartos», o Burkina Faso vai encontrar o vencedor do Nigéria-Tunísia.