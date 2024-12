O Leipzig, adversário do Sporting na Liga dos Campeões em janeiro, venceu o Eintracht Frankfurt na noite deste domingo em mais um jogo da Liga alemã.

Benjamin Sesko e Openda fizeram os golos do Leipzig, com o português André Silva a entrar para os dez minutos finais. O lateral esquerdo Brown fez o único golo do Dortmund (2-1).

As duas equipas ficam muito próximas na tabela, em terceiro e quarto lugares, com os mesmos 27 pontos.

Noutro jogo da tarde, o Borussia Dortmund deixou escapar os três pontos de forma surpreendente. O jogo com o Hoffenheim acabou empatado a uma bola.

O Dortmund passou para a frente com um golo de um lusodescendente - Gio Reyna, aos 46 minutos. Já aos 90+1m, o Hoffenheim empatou por intermédio de Bruun Larsen. O Dortmund está abaixo das expectativas e fixa-se no oitavo lugar, com os oponentes no 14.º posto.

No outro jogo do dia, o Heidenheim foi derrotado em casa pelo Estugarda, por 3-1. Mittelstatd, Millot, Woltemade fizeram os golos dos visitantes, enquanto que o jovem Paul Wanner reduziu pela equipa da casa.