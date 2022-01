A Lazio, adversário do FC Porto no play-off de acesso aos oitavos de final da Liga Europa, empatou a zero na receção à Atalanta.

Entre lesões e casos de covid-19, a formação de Bérgamo apresentou-se em Roma com várias baixas e sem as principais figuras e teve de recorrer a alguns jogadores menos utilizados, como o avançado Roberto Piccoli, que colmatou as ausências de Zapata e Luis Muriel.

O ex-portista Felipe Anderson foi titular na turma romana. Já do lado contrário, Demiral (ex-Sporting) também alinhou de início.

A Lazio nunca conseguiu ultrapassar o bloco baixo da Atalanta que, sobretudo no segundo tempo, adotou uma postura mais defensiva face às mudanças.

A Atalanta repete o resultado da última jornada, perante o Inter. A formação comandada por Gasperini mantém-se no quarto posto, enquanto a Lazio, sexta classificada, pode ser ultrapassada na tabela pela Fiorentina e pela Roma.

Recorde-se que o FC Porto recebe a equipa italiana a 17 de fevereiro e joga em Roma no dia 24 do mesmo mês.