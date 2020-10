A Inglaterra perdeu em casa diante da Dinamarca (0-1) e foi ultrapassada pela Bélgica no Grupo 1 da Liga A da Liga das Nações. Foi talvez o resultado mais surpreendente dos vinte jogos disputados na noite desta quarta-feira nos vários escalões da segunda competição da UEFA.

Wembley gelou por duas vezes em poucos minutos pouco depois da primeira meia-hora de jogo diante da Dinamarca. Primeiro Harry Maguire foi expulso depois de uma falta sobre Kasper Dolberg que teve de receber assistência. O jogo esteve interrompido por alguns minutos e, assim que foi retomado, novo revés para a equipa da casa. Kyle Wlaker derrubou Thomas Delaney e, na conversão do castigo máximo, Eriksen atirou a contar.

Foi o único golo do jogo e a Bélgica tirou máximo proveito deste resultado para, com uma vitória na Islândia (2-1), com um «bis» de Lukaku, o segundo na conversão de um penálti, destacar-se no topo da classificação, com 9 pontos, mais dois do que a Inglaterra e a Dinamarca.

No Grupo 1, a Itália voltou a empatar, desta vez na receção à Holanda (1-1) e também perdeu a condição de líder, neste caso para a Polónia que que bateu a Bósnia por 3-0 com mais dois golos de Lewandowski. Lorenzo Pellegrino ainda deu vantagem à squadra azurra, aos 16 minutos, mas Van de Beek empatou aos 25. Segundo empate consecutivo da equipa liderada por Roberto Mancini que, na ronda anterior, tinha empatado na Polónia (0-0).

Todos os resultados da Liga das Nações

LIGA A, Grupo 1

Itália-Holanda, 1-1

Polónia-Bósnia-Herzegovina, 3-0

Classificação: Polónia, 7 pontos; Itália. 6; Holanda, 5; Bósnia, 2.

LIGA A, Grupo 2

Inglaterra-Dinamarca, 0-1

Islândia-Bélgica, 1-2

Classificação: Bélgica, 9 pontos; Dinamarca e Inglaterra, 7; Islândia, 0.

LIGA A, Grupo 3

Portugal-Suécia, 3-0

Croácia-França, 1-2

Classificação: Portugal e França 10 pontos; Croácia, 3; Suécia, 0.

LIGA B, Grupo 1

Noruega-Irlanda do Norte, 1-0

Roménia-Áustria, 0-1

Classificação: Áustria e Noruega, 9 pontos; Roménia, 4; Irlanda do Norte, 1.

LIGA B, Grupo 2

Israel-República Checa, 1-2

Escócia-Eslováquia, 1-0

Classificação: Escócia, 10 pontos; República Checa, 6; Israel, 5; Eslováquia, 1.

LIGA B, Grupo 3

Rússia-Turquia, 1-1

Sérvia-Hungria, 0-1

Classificação: Rússia, 8 pontos; Hungria, 7; Turquia, 3; Sérvia, 2.

LIGA B, Grupo 4

Finlândia-República da Irlanda, 1-0

Bulgária-País de Gales, 0-1

Classificação: País de Gales, 10 pontos; Finlândia, 9; Irlanda, 2; Bulgária, 1.

LIGA C, Grupo 2

Estónia-Arménia, 1-1

Macedónia-Geórgia, 1-1

Classificação: Macedónia e Geórgia, 6 pontos; Arménia, 5; Estónia, 2.

LIGA C, Grupo 3

Grécia-Kosovo, 0-0

Moldávia-Eslovénia, 0-4

Classificação: Eslovénia, 10 pontos, Grécia, 8; Kosovo, 2; Moldávia, 1.

LIGA C, Grupo 4

Lituânia-Albânia, 0-0

Bielorrússia-Cazaquistão, 2-0

Classificação: Bielorrússia, 7 pontos; Lituânia e Albânia, 5; Cazaquistão, 4.