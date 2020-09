Uma exibição com um golaço e o mais jovem de sempre da história da seleção de Espanha a marcar. Com 17 anos e 311 dias, Ansu Fati assinou, no domingo, uma exibição memorável e para a história da sua carreira de futebolista, na vitória por 4-0 ante a Ucrânia.

Fati, depois da estreia na Alemanha, para a Liga das Nações, na passada quinta-feira, foi lançado pelo selecionador Luis Enrique como titular frente à Ucrânia e não desiludiu. Pelo contrário, surpreendeu, de forma positiva – e Luis Enrique deixou elogios à atuação.

O jovem do Barcelona ultrapassou uma marca de 95 anos, detida por Juan Errazquin, que era o mais jovem de ‘La Roja’ a ter marcado um golo, com 18 anos e 344 dias, marca baixada em mais de um ano por Fati.

A imprensa espanhola destaca, entre a noite de domingo e esta segunda-feira, o «espetacular» Ansu Fati, num jogo que deixou também a família do jovem jogador na loucura com o golo marcado.