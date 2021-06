O futebolista Diego Llorente testou positivo à covid-19 e é mais uma baixa nos convocados da seleção de Espanha para o Euro 2020. A confirmação foi feita na noite desta terça-feira, pela Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF), em comunicado.

Llorente, defesa de 27 anos do Leeds United, vai «abandonar esta noite a concentração da seleção espanhola num veículo médico, seguindo com todos os protocolos sanitários estabelecidos», informa a RFEF, em comunicado, no seguimento da infeção confirmada nos testes PCR realizados esta manhã.

«A concentração da seleção nacional seguirá com todas as rotinas de trabalho estabelecidas em situações de covid-19. Mantêm-se os treinos personalizados para continuar a preparação para o Euro», refere, ainda, a RFEF.

O organismo nota ainda que os seis jogadores que foram chamados e estão em «bolha paralela», de prevenção para possíveis casos adicionais, vão continuar às ordens do selecionador Luis Henrique a partir da manhã de quarta-feira (11 horas locais, 10 horas em Lisboa) «como resposta aos contratempos sofridos nos últimos dias».

O teste positivo de Llorente surge depois do de Sergio Busquets e torna-se assim certa, pelo menos, mais uma ausência para o primeiro jogo no Euro 2020, ante a Suécia, na próxima segunda-feira. De resto, o presidente da RFEF, Luis Rubiales, já tinha antecipado aquilo que se confirmou há minutos, com o anúncio do caso positivo de Llorente. Recorde-se também que a seleção já tinha realizado uma ronda de testes na segunda-feira, com resultados então negativos.

A principal seleção espanhola jogou esta noite com os sub-21 e venceu a Lituânia por 4-0.