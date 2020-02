O presidente da Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF) evitou falar diretamente da candidatura de Casillas ao organismo que tutela o futebol espanhol. Luís Rubiales afirmou que o seu trabalho será avaliado no momento certo e não se mostrou preocupado com a candidatura apresentada pelo ex-guarda-redes do FC Porto.

«Falo sobre o trabalho que tem sido feito na federação. Qualquer pessoa tem a liberdade de tomar as decisões que entender. Falo sobre o meu trabalho, o trabalho da minha equipa, e, na altura certa, o mundo do futebol vai avaliar e tomar a sua decisão», referiu, à margem de um evento em Madrid.

Ainda assim, o responsável máximo da RFEF assumiu que trocou mensagens com o antigo guarda-redes de FC Porto e Real Madrid.

De recordar que Iker Casillas assumiu a sua candidatura na passada segunda-feira, através das redes sociais.

As eleições ainda não têm data marcada, mas deverão decorrer no próximo verão.