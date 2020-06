O FK Orenburg, clube russo onde joga o médio Ricardo Alves, confirmou esta quinta-feira a existência de oito casos positivos de covid-19, seis deles de atletas e mais dois de membros da estrutura, sem revelar identidades.

O Maisfutebol confirmou que o jogador português testou negativo, não estando por isso entre os infetados. Ricardo Alves está, ainda assim, em isolamento profilático.

Em comunicado, o 14.º e antepenúltimo classificado da primeira liga russa, com 23 pontos, informou do cancelamento do treino agendado para hoje.

O clube no qual joga o jogador luso formado no FC Porto, que já passou por Belenenses, Portimonense, Rapid Bucareste (Roménia) e Olimpija Ljubljana (Eslovénia), torna-se o quarto da liga russa a registar infeções pelo novo coronavírus desde o reinício da competição, na semana passada.

O clube garante que os jogadores testaram negativo antes do jogo de sábado, ante o Lokomotiv Moscovo (derrota por 1-0), onde alinham os portugueses Éder e João Mário. Admite, agora, a possibilidade de toda a equipa ser colocada em isolamento e adiar o encontro com o Krasnodar, agendado para o próximo sábado.

De acordo com o treinador, Konstantin Paramonov, os resultados positivos foram detetados nos testes realizados no aeroporto, já após o jogo com o Lokomotiv.

Rostov, Dínamo Moscovo e Ufa foram os clubes que confirmaram casos positivos na semana passada.