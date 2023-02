O futebolista português Ricardo Quaresma deixou, esta segunda-feira, uma mensagem de «solidariedade» para com a Turquia e a Síria, na sequência do sismo que ocorreu na última madrugada.

«Quero expressar toda a minha solidariedade para com o povo turco e sírio nestes momentos difíceis que estão a atravessar. As minhas orações estão com as famílias das vítimas», referiu o jogador de 39 anos, atualmente sem clube e que fez várias épocas na Turquia.

Quaresma representou o Besiktas de 2010 a 2010 e de 2015 a 2019. Em 2019/2020, representou o Kasimpasa.

Além de Quaresma, também Pepe, que já representou o Besiktas na Turquia, deixou uma mensagem de força e a Federação Portuguesa de Futebol (FPF) também se disponibilizou para ajudar.

O sismo ocorreu às 04:17 (01:17 em Lisboa), a 33 quilómetros da capital da província de Gaziantep, no sudeste da Turquia, a uma profundidade de 17,9 quilómetros.

Segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS) o tremor de terra registou uma magnitude de 7,8 e sentiram-se dezenas de réplicas.