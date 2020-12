O Vasco da Gama, de Sá Pinto, foi eliminado nos oitavos de final da Taça Sul-americana, ao perder na receção ao Defensa y Justicia, por 1-0.

Depois de empatar a uma bola na Argentina, a equipa do técnico português jogava em casa com vantagem pelo golo marcado fora, mas desperdiçou-a: à hora de jogo, o guarda-redes do Vasco, Lucão, perspetivou mal a trajetória da bola e Hachen aproveitou para fazer o 1-0, que viria a ser o resultado final.

Um erro incrível que «traiu» Sá Pinto, que soma assim a quarta derrota ao serviço do Vasco, assim como o quinto jogo consecutivo sem vencer.