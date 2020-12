Um grupo de adeptos do Vasco da Gama, clube treinado pelo português Ricardo Sá Pinto, dirigiu-se na manhã desta quinta-feira ao centro de treinos do clube para contestar o atual momento desportivo da equipa.

Nas imagens captadas pela imprensa brasileira no local, Ricardo Sá Pinto colocou-se à frente do grupo de jogadores e dialogou com os adeptos mais exaltados, que se dirigiam, sobretudo, ao técnico, mas também aos atletas Telles Magno e ao capitão Leandro Castán. A Magno, principalmente por suposta reinfeção por covid-19.

No momento em que vários adeptos elevaram a voz para alguns atletas, percebe-se Sá Pinto, calmo a assistir, a dizer: «tranquilo, tranquilo».

Um dos momentos da confrontação:

Noutro momento, também captado, Sá Pinto disse. «Pela minha felicidade, digo isto de coração: não vejo esta gente a facilitar em nada. Durante a semana, no trabalho, na alimentação, no descanso, na vida privada, tenho um grupo fantástico. Eu sou o máximo responsável. Quando não tiver condições, também sou o primeiro a ir embora. Há um conjunto de fatores que não tem sido favorável. Muitos jogos que não temos ganho, tivemos muito azar e foi em detalhes», disse Sá Pinto, que após falar em «azar», foi de novo interrompido por vários adeptos.

O diálogo de Ricardo Sá Pinto:

Mais um vídeo, agora, com Sá Pinto conversando com os manifestantes: pic.twitter.com/l1SSjX9dJh — Lucas Pedrosa (@pedrosa) December 10, 2020

Clube toma medidas após a visita

Em comunicado, o Vasco da Gama já reagiu oficialmente após a visita dos adeptos, compreendendo a «insatisfação» e que «os resultados em campo estão aquém do esperado», mas repudiando que «os jogadores e a equipa técnica sejam ameaçados e intimidados no seu local de trabalho».

«Providências já foram tomadas para que episódios como o desta quinta-feira não voltem a repetir-se. O Vasco reafirma que atletas, equipa técnica e direção estão comprometidos e empenhados em reverter a situação no campeonato brasileiro», refere a nota.

O Vasco, que foi eliminado na última semana pelo Defensa y Justicia na Taça Sul-Americana, está no 17.º lugar do campeonato, com 24 pontos, a um da zona de permanência.