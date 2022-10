A relação entre Richarlison e David Neres não é de agora. Os dois jogadores brasileiros vestiram as cores da seleção quer nas camadas jovens, quer na categoria principal e o avançado do Tottenham continua atento ao percurso do amigo.

«Desejo ao Nerinho, chamo-lhe Nerinho, tudo de melhor. Cheguei à seleção com ele, joguei nas camadas jovens da seleção também com ele, então é uma pessoa que já conheço há bastante tempo e desejo tudo de bom para ele. Espero que continue a brilhar no Benfica, porque é um tipo que todos gostam, tem tudo para ser feliz em Portugal», disse o atacante brasileiro em entrevista à Eleven.

Agora no Tottenham, rival do Sporting na Liga dos Campeões, Richarlison não esconde ainda a gratidão pelo português Marco Silva, técnico com quem trabalhou no Watford e que mais tarde o levou para Goodison Park.

«Acho que, se não fosse ele, e claro que eu tive vontade e força de vencer, teria voltado para o Brasil ou estaria no Watford ainda. Quando ele me trouxe para cá [Inglaterra] e me colocou a jogar, tive alguns jogos em que não estava tão bem, porque não estava adaptado ao frio de Inglaterra, o que fez com que os meus jogos caíssem. A partir do momento em que ele saiu do Watford para o Everton e me chamou, mudou a minha vida completamente. No Everton, consegui chegar à seleção brasileira, com ele na equipa. Acho que ao trabalhar com ele evoluí muito, por isso, sou-lhe totalmente grato. Lembro-me que jogámos contra o Fulham aqui e lhe ofereci a minha camisola como forma de gratidão. Acho que é uma pessoa que eu vou lembrar sempre», realçou.

O avançado dos spurs apontou ainda Cristiano Ronaldo e Casemiro como dois exemplos e considera mesmo que o jogador do Manchester United «é um ídolo de uma geração». «Acho que os dois já ganharam tudo na vida e nós, que somos novos ainda, tentamos espelhar-nos ao máximo neles para ganhar títulos também. Qualquer jogador se espelha neles em questão de títulos e de profissionalismo. São dois jogadores que fazem a diferença.»

O próximo adversário do Tottenham, na quinta jornada do Grupo D da Liga dos Campeões, é o Sporting. Os ingleses perderam em Alvalade (2-0), mas já lideram o grupo, com sete pontos, mais um do que os leões.

«Vai ser um jogo difícil, como foi o jogo em Portugal, de onde saímos derrotados. O Sporting é uma grande equipa e acho que vai ser um grande jogo pela disputa do primeiro lugar. Vamos trabalhar para não cometer os mesmos erros que cometemos em Portugal», rematou.