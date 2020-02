Ricky Van Volkswinkel está de volta aos relvados, depois de ter sido obrigado a afastar-se do futebol devido a um aneurisma, em agosto de 2019.

De recordar que o avançado que, de 2011 a 2013 representou o Sporting CP, deslocou-se ao hospital no final de um jogo da terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões frente ao Lask Linz, por uma suposta concussão, resultado de um choque de cabeças com um adversário. No hospital detetaram o aneurisma que obrigou à paragem prolongada do holandês.

O Basileia, atual clube de Wolfswinkel, publicou, nesta quinta-feira, o seguinte vídeo, que dá conta do regresso do avançado: