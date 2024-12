De Vila do Conde chega uma notícia que consternadora para a família do Rio Ave. Vítor Gomes, capitão do clube, perdeu o pai neste dia de Natal. Ainda por cima, o médio celebra nesta data 37 anos de idade.

«Um dia que deveria ser de festa ensombrou-se com a notícia do falecimento do pai do nosso capitão, Vitor Gomes», escreveu o Rio Ave em comunicado.

«É demasiado doloroso para a data natalícia, e de aniversário, que o nosso jogador assinala. Um abraço de conforto de todo o grupo para o Vitor e para toda a família, em especial também ao seu irmão, Zé Gomes, ex-jogador e treinador do nosso clube», acrescentam.

Francisco José Marques da Silva faleceu com 71 anos. O funeral realiza-se na quinta-feira, 26 de dezembro, pelas 15 horas, com missa na Igreja do Senhor dos Navegantes e inumação no Cemitério das Caxinas.