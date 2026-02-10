Rio Ferdinand continua a pagar bem caro pelas lesões que sofreu ao longo da carreira. O antigo internacional inglês revelou que tem de lidar com dores constantes nas costas e que, por vezes, o obrigam a usar cadeira de rodas.

«Tenho episódios de dores nas costas que me obrigam a ficar internado no hospital por alguns dias ou até a usar cadeira de rodas por um período. É de loucos, porque surge do nada», confessou o antigo central, agora com 47 anos, em entrevista à Men’s Health UK.

«Tenho problemas de coluna há muito tempo. São lesões que sofri ao longo da minha carreira. Tomei comprimidos e injeções durante cerca de seis anos para conseguir jogar», afirmou ainda.

Retirado desde 2015, Ferdinand disputou quase 800 jogos, ao serviço de West Ham, Bournemotuh, Leeds, Manchester United, Queens Park Rangers e seleção inglesa. A lenda do United assumiu que atualmente tem cuidados redobrados com o corpo.

«Estou a viver no Dubai e tenho consultado um fisioterapeuta pela primeira vez desde que me retirei. Ele tem feito várias manipulações e colabora com o meu personal trainer, que passa informações sobre o meu treino. É uma abordagem mais holística e espero que me ajude a melhorar. Em vez de reparar o que está partido, deves prevenir [as lesões]. Agora eu sei o que fazer, mas tenho 47 anos. Demorei todo este tempo», concluiu.