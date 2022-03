O antigo futebolista do Manchester United, Rio Ferdinand, voltou a deixar críticas à atitude dos jogadores da equipa inglesa, depois da derrota por 4-1 no dérbi ante o City, na tarde de domingo, apontando que a postura está longe de ser a exigida.

«Eu sinto, olhando de fora, que eles todos só querem ser companheiros. Ninguém quer pôr o seu nariz de fora. É como se estivessem num escritório: estão todos bem, mas não gostam uns dos outros e não vão dizê-lo uns aos outros. É como se um estivesse a fazer algo de errado ali, outro a estragar tudo na fotocopiadora, os emails daquele estão errados, mas para manter o navio firme não vão dizer uma palavra», referiu Ferdinand, na segunda-feira, na mais recente edição do programa Vibe With Five, num canal do YouTube.

«Para ganhar, tens de puxar as pessoas e dizer-lhes que és um lixo. Claro que não tens de dizer as coisas desta forma, agressivo. Só estou a falar assim porque estou animado agora. Pode ser uma simples conversa», continuou Ferdinand, defendendo que não houve reação nem coesão coletiva quando a equipa viu proporcionar-se, ao longo do jogo, mais uma derrota contra o vizinho.

«Não vejo uma resposta, vejo a linguagem corporal deles ser horrível, a andarem de um lado para o outro, como se o mundo estivesse contra eles e eles infelizes. Estás a jogar pelo Manchester United, num dérbi. Quantos adeptos no estádio dariam tudo para estar no campo? É difícil», apontou, ainda.