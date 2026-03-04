O River Plate anunciou, esta quarta-feira, a contratação de Eduardo Coudet como novo treinador do clube. O treinador argentino, recorde-se, orientava o Alavés, antes de rescindir com o emblema espanhol.

Em declarações aos jornalistas, Stefano Di Carlo, presidente do emblema argentino, refere que o técnico de 51 anos é «a melhor opção» para o clube.

«Tomamos esta decisão com enorme convicção. Há um consenso entre nós, que dirigimos o clube, começando pela direção, de que Chacho (Coudet) é a melhor opção para o River neste momento. Peço aos adeptos que acompanhem esta etapa com entusiasmo, porque foi quando estivemos mais unidos que obtivemos os melhores resultados», refere.

Já Eduardo Coudet refere que é preciso que os adeptos «estejam juntos».

Atualmente, recorde-se, o River Plate ocupa o sétimo lugar do grupo B do campeonato argentino, com 11 pontos.