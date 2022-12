Depois de o treinador do River Plate, Martín Demichelis, ter pedido a Nicolás Otamendi que acabasse a carreira no emblema de Buenos Aires, o diretor-desportivo, Enzo Francescoli, confirmou a vontade de contar com o defesa-central do Benfica, embora reconheça que vão necessitar da colaboração do jogador.

«É um desejo de todo o River, como acontece sempre com jogadores que jogam no exterior e que são adeptos, como o Otamendi. Mas a lógica, como sempre disse e repito agora, com as diferenças económicas face a outros, é esperar pela boa vontade do jogador para fazer as coisas. O clube faz esforços até certo ponto, mas depois não pode ir mais além», afirmou a vários ógãos de comunicação social argentinos.

Otamendi, de 34 anos, termina contrato com o Benfica em junho de 2023 e nunca escondeu a sua simpatia pelo River Plate, apesar de nunca lá ter jogado.