O guarda-redes do RKC Waalwijk, Etienne Vaessen, perdeu os sentidos depois de um choque violento com o atacante do Ajax, Brian Brobbey, aos 88 minutos de jogo. A partida foi interrompida e acabaria mesmo por não ser retomada, com os jogadores e outros elementos associados à organização do jogo a fazerem uma cortina para tapar a cena, enquanto entravam em ação as equipas médicas.

O jogo da 7.ª jornada da liga neerlandesa estava já perto do final e com o Ajax em vantagem de 3-2 quando aconteceu o lance entre Vaessen e Brobbey. Logo depois de ser assistido no relvado e de ter recuperado a consciência, Vaessen, de 28 anos, foi retirado de maca, tratado ainda no balneário e depois transportado ao hospital.

Numa primeira atualização oficial, o diretor-geral do RKC Waalwijk, Frank van Mosselveld, referiu que «Etienne foi levado ao hospital».

O lance entre Vaessen e Brobbey (conteúdo sensível):

«Um grande elogio ao pessoal médico que seguiu o protocolo e iniciou imediatamente a reanimação. É, no imediato, assustador para os adeptos. Ele colidiu com a cabeça no pé ou no joelho do Brobbey», referiu, em declarações ao canal televisivo NOS.

«Eu estava com ele no balneário e a esposa dele também veio [ndr: ao estádio] de casa. Ela também lá estava. Os médicos fizeram o seu trabalho. O Etienne parecia acessível, mas não tinha ideia de onde estava e o que tinha acontecido», detalhou.

Com a interrupção em definitivo do jogo, houve uma ovação dos adeptos nas bancadas para Vaessen e a mensagem: «Nunca caminharás sozinho» e a situação motivou reações de vários clubes, que colocaram publicações nos seus canais oficiais com mensagens de força para Vaessen.

Pouco depois das 23 horas (em Portugal Continental), o RKC Waalwijk deixou uma nota adicional sobre Vaessen, que «está consciente» e foi «transportado ao hospital para exames complementares.

Beste RKC'ers,



Wij zijn enorm geschrokken door het incident op het veld met onze keeper Etienne Vaessen. We kunnen mededelen dat hij, na uitgebreid medisch onderzoek, bij kennis is en voor nader onderzoek naar het ziekenhuis is vervoerd.



Wij wensen Etienne heel veel kracht en… pic.twitter.com/P5F3MNW4ZF — RKC Waalwijk (@RKCWAALWIJK) September 30, 2023

«Estamos extremamente chocados com o incidente em campo com o nosso guarda-redes Etienne Vassen. Podemos anunciar que, depois de um extenso exame médico, ele está consciente e foi transportado ao hospital para exames complementares. Desejamos muita força ao Etienne e esperamos tê-lo connosco novamente, em breve», pode ler-se, no comunicado do clube.