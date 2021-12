O Manchester United-Young Boys de quarta-feira, no fecho da fase de grupos da Liga dos Campeões, permitiu a estreia absoluta de Charlie Savage na equipa principal dos ‘red devils’, aos 18 anos.

O médio defensivo entrou para o lugar do espanhol Juan Mata aos 89 minutos de jogo, num momento especial e que foi também testemunhado pelo seu pai, o antigo futebolista galês Robbie Savage, que estava… a fazer comentários televisivos ao encontro. Robbie passou pelos escalões de formação do United, mas acabou por não jogar pela equipa principal, algo que pôde ver agora o filho fazer.

Tal como Charlie, quem também se estreou pela equipa principal depois de ter feito formação no clube foi o anglo-iraquiano Zidane Iqbal, de 18 anos, que também entrou ao minuto 89.

Um encontro em que o experiente guardião de 35 anos, Tom Heaton, também fez os primeiros minutos pelo United ao entrar para o lugar de Dean Henderson ao minuto 68, e no qual também Teden Mengi e Shola Shoretire mereceram nova oportunidade junto do plantel principal ao entrarem no decorrer da segunda parte, no empate a uma bola ante a equipa suíça.