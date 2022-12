O comité de recursos da Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF) manteve o castigo de três jogos a Robert Lewandowski, na sequência da expulsão do avançado do Barcelona, em Osasuna.

O clube catalão tinha recorrido do castigo do polaco, que foi punido pelo comité de disciplina da liga espanhola com uma partida de suspensão ao polaco pelo cartão vermelho por duplo amarelo, além de outros dois jogos por «menosprezo ou desconsideração», devido ao gesto que o futebolista fez ao abandonar o relvado.

Quando seguia em direção aos balneários, refira-se, Lewandowski colocou o dedo no nariz e, segundo o relatório de Gil Manzano, apontou o polegar para o árbitro auxiliar e para o quarto árbitro. O jogador, por sua vez, já defendeu que se dirigia ao treinador Xavi.

Em último caso, o Barcelona poderá ainda recorrer para o Tribunal Arbitral do Desporto (TAD).

Com este castigo, Lewandowski vai falhar o dérbi com o Espanhol, além dos jogos frente a Atlético Madrid e Getafe.

