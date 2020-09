A 22 de setembro de 2015, o Bayern perdia em casa com o Wolfsburgo por 1-0 ao intervalo e Robert Lewandowski assistia à partida do banco de suplentes dos bávaros. O treinador, Pep Guardiola, lançou-o na segunda parte e nem queria acreditar no que viria a acontecer.

O avançado polaco empatou a partida, deu a volta ao marcador, aumentou a vantagem, marcou mais um e outro. Cinco golos em nove minutos - aos 51, 52, 55, 57 e 60 - para um recorde mundial batido que deixou o mundo do futebol rendido a Robert Lewandowski. No banco, a reação de Guardiola com as mãos na cabeça espelhava o tamanho do feito do polaco.

Recorde os golos do avançado do Bayern.