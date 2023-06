Depois de Cristiano Ronaldo e Karim Benzema terem reforçado a liga saudita, são vários os nomes de futebolistas de elite que têm sido associados a uma mudança para aquele campeonato.

O avançado polaco Robert Lewandowski foi confrontado com os rumores que o ligam a uma transferência para a Arábia, mas negou categoricamente a saída do Barcelona.

«Não é um tema. Não penso nisso, especialmente porque o meu contrato ainda está em vigor por algum tempo [n.d.r. até 2026]. Vejo o que está a acontecer, mas não me preocupa, pois tenho outras prioridades agora», afirmou o avançado de 34 anos, na conferência de imprensa da seleção da Polónia, citado pelo Interia Sport.

Lewandowski comentou ainda as mais recentes escolhas de Fernando Santos, treinador português que orienta a seleção da Polónia e, na última convocatória, deixou de fora três dos veteranos: Kamil Glik, Grzegorz Krychowiak e Kamil Grosicki.

«É difícil para mim dizer qual caminho o treinador tem trilhado, de certeza que ele olha para a equipa a longo prazo. Graças a esses jogadores, esta seleção conquistou muito, fez muitos grandes jogos. Não sei se este é o ponto final para eles na seleção, talvez não», afirmou.

«Tenho de concordar com esta decisão. É triste para mim porque tenho ótimas lembranças com eles. Mas a vida continua, e o que eu quero não importa neste caso. Eu não observo todos e não sei exatamente em que forma eles estão. Para mim, é difícil, porque se passas muito tempo com alguém, colecionas memórias», acrescentou.