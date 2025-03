O avançado Robert Lewandowski, de 36 anos, defendeu-se das críticas dos adeptos polacos, por não ter sido titular na vitória por 2-0 sobre a seleção de Malta, na segunda-feira, para o Grupo G, da fase de apuramento para o Mundial 2026.

Lewandowski não foi eleito para o onze inicial pelo selecionador Michal Probierz, porque havia sentido algumas dores. Entrou aos 66 minutos de jogo.

«Não há nenhuma lesão, às vezes dói durante dois ou três dias, às vezes passa. Estava tudo bem, entrei sem qualquer problema. Sinto-me muito melhor do que antes do estágio, porque tive algum desconforto nos últimos três jogos. Agora tudo voltou ao normal, por isso é uma vantagem estar de volta à forma física que tinha há duas ou três semanas», afirmou o avançado do Barcelona, em declarações após o encontro.

«Nem sequer falei com ninguém do Barcelona sobre isso», disse, depois de ter sido questionado se havia algum acordo com o clube catalão para o dispensar.

«Preparei-me para o final da época para manter a frescura. Sabia que esta época ia ser diferente do habitual, porque em janeiro havia a Liga dos Campeões e depois os playoffs. Não vou mentir. Algures no fundo da minha cabeça, pensei em dar tudo por estes últimos dois meses, dois meses e meio e manter esta frescura e dinâmica», concluiu.