Robert Lewandowski não tem dúvidas de que a próxima Bola de Ouro será entregue a Lionel Messi, depois de o argentino ter conquistado o Mundial 2022.

«A Bola de Ouro já tem dono? Claro. Talvez haja mais um jogador que joga pelo mesmo clube [Kylian Mbappé], mas há apenas um Mundial que decide quem vai vencê-la nesta temporada e o Leo está agora na primeira posição, com certeza, por causa do que conquistou, que significa tudo para ele. Agora, pode desfrutar disso», afirmou o avançado polaco em entrevista ao Mundo Deportivo.

O futebolista do Barcelona considerou ainda que a final do Mundial do Qatar foi a melhor a que já assistiu e acredita que a altura em que a prova se disputou foi decisiva.

«Provavelmente porque foi jogada durante a temporada. Teria sido em junho e os jogadores estariam mais cansados, impossibilitando-os de jogar a um nível tão elevado com aquela qualidade ao fim de 70 minutos. Foi a beleza da final, que foi durante a temporada. Aí está a grande diferença», destacou.

Lewandowski está atento à situação de Messi, que termina contrato com o Paris Saint-Germain no verão, e gostaria de jogar ao lado do ex-Barça no futuro, até para receber mais assistências.

«Não depende de mim. Claro, vemos que agora ele joga mais como um 'playmaker', talvez marque menos golos e dê mais passes para os companheiros, embora continue a marcar. Mas em comparação com outras épocas, ele agora é o jogador que qualquer avançado sonharia em ter ao lado», rematou.