Depois de De Jong, Barcelona confirmou, este domingo, que Robert Lewandowski é baixa para o encontro frente ao Atlético de Madrid, em jogo a contar para a 2.ª mão da Taça do Rei. O avançado polaco sofreu uma fratura óssea no olho diante do Villarreal.

«O jogador da equipa principal Robert Lewandowski sofreu um traumatismo no jogo de ontem frente ao Villarreal. Os exames realizados hoje diagnosticaram uma fratura óssea na parte interna da órbita do olho esquerdo. O jogador será baixa para o encontro de terça-feira frente ao Atlético de Madrid», anunciou o clube.

Esta temporada, Robert Lewandowski já leva 14 golos e três assistências em 32 jogos pelos «blaugrana». 

