OFICIAL: Lewandowski é baixa para o jogo frente ao Atlético de Madrid
Barcelona confirmou que o avançado tem uma tem fratura óssea no olho e vai falhar o jogo da Taça do Rei
Barcelona confirmou que o avançado tem uma tem fratura óssea no olho e vai falhar o jogo da Taça do Rei
Depois de De Jong, Barcelona confirmou, este domingo, que Robert Lewandowski é baixa para o encontro frente ao Atlético de Madrid, em jogo a contar para a 2.ª mão da Taça do Rei. O avançado polaco sofreu uma fratura óssea no olho diante do Villarreal.
«O jogador da equipa principal Robert Lewandowski sofreu um traumatismo no jogo de ontem frente ao Villarreal. Os exames realizados hoje diagnosticaram uma fratura óssea na parte interna da órbita do olho esquerdo. O jogador será baixa para o encontro de terça-feira frente ao Atlético de Madrid», anunciou o clube.
Esta temporada, Robert Lewandowski já leva 14 golos e três assistências em 32 jogos pelos «blaugrana».
𝗖𝗢𝗠𝗨𝗡𝗜𝗖𝗔𝗗𝗢 𝗠𝗘́𝗗𝗜𝗖𝗢 ‼️— FC Barcelona (@FCBarcelona_es) March 1, 2026
El jugador del primer equipo Robert Lewandowski recibió un traumatismo en el partido de ayer ante el Villarreal. Las pruebas realizadas hoy diagnosticaron una fractura ósea en la cara interna de la órbita del ojo izquierdo.
El jugador será… pic.twitter.com/fuFgMXPYmx