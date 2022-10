Alguém para este polaco?

Robert Lewandowski somou o nono golo no campeonato espanhol – 12.º em todas as competições – e garantiu o triunfo do Barcelona no reduto do Maiorca (1-0).

O avançado dos catalães marcou aos 20 minutos, após uma iniciativa individual que culminou com um remate colocado ao canto inferior direito da baliza.

Esta vitória permite ao Barcelona passar a noite na liderança do campeonato, com 19 pontos, mais um do que o Real Madrid, que só entra em campo no domingo (frente ao Osasuna) e soma seis triunfos noutras tantas jornadas.

[IMAGENS VÍDEO ELEVEN SPORTS]