O avançado do Bayern Munique, Robert Lewandowski, voltou a treinar com bola no relvado esta sexta-feira, quase três semanas depois de uma lesão no joelho direito ao serviço da seleção da Polónia.

Lewandowski trabalhou à parte do resto do plantel, fazendo apenas alguns exercícios com bola, supervisionado por um dos preparadores físicos do Bayern e ainda sem ordem para fazer remates à baliza. Nesta altura, continua como baixa pelo menos para o jogo deste sábado.

«O Lewandowski não vai estar disponível para o jogo com o Wolfsburgo [no sábado] e ainda teremos de avaliar se estará em condições para a partida de terça-feira [com o Bayer Leverkusen]», adiantou o técnico dos bávaros, Hans-Dieter Flick, em conferência de imprensa, esta sexta-feira, depois da atualização dada pelo clube sobre o atleta.

O jogador de 32 anos contraiu uma lesão no ligamento lateral interno do joelho direito a 28 de março, no decorrer do jogo entre a Polónia, treinada pelo português Paulo Sousa, e a Andorra, do grupo I de qualificação para o Mundial 2022.

A lesão fez Lewandowski falhar quatro jogos do Bayern, dois deles dos quartos de final da Liga dos Campeões, numa eliminatória perdida pelo atual campeão europeu de clubes para o PSG.