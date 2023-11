O minuto 73 do Barcelona-Alavés de domingo ficou marcado por um momento de desentendimento que envolveu Lamine Yamal e Robert Lewandowski, colegas de equipa do clube catalão.

Numa altura em que havia ainda 1-1 no marcador (o Barcelona acabou por vencer por 2-1), Yamal, de 16 anos, apostou na jogada individual quando até tinha uma linha de passe para Lewandowski. Yamal rematou para defesa de Antonio Sivera, o Barcelona ganhou canto.

Segundos depois, na organização da equipa para o canto, Yamal passou por Lewandowski para cumprimentá-lo e o polaco de 35 anos, que na jogada anterior esperava o passe de Yamal, deixou o jovem colega de equipa de mão estendida.

O Barcelona venceu por 2-1 com dois golos do polaco, aos 53 e 78 minutos, o último de penálti, depois do golo de Samu Omorodion para o Alavés, logo no primeiro minuto.

De uma filmagem a partir das bancadas, foi também possível ver com mais clareza o momento em que Lewandowski recusou cumprimentar Yamal.

(ELEVEN NA DAZN)