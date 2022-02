O futebolista e capitão da seleção da Polónia, Robert Lewandowski, afirmou esta sexta-feira que vai conversar com os compatriotas e colegas de seleção sobre o encontro das meias-finais do play-off de acesso ao Mundial 2022 ante a Rússia, para que haja uma «posição comum» entre os jogadores.

O avançado do Bayern Munique condenou, já como tantas outras figuras do desporto, a invasão russa ao território da Ucrânia, dizendo que «tudo o que é belo no desporto contradiz o que a guerra traz consigo».

«Para todas as pessoas que valorizam a liberdade e a paz, este é um momento de solidariedade com as vítimas da agressão militar na Ucrânia. Como capitão da seleção, vou conversar com meus companheiros sobre o jogo com a Rússia, para chegar a uma posição comum sobre o assunto e apresentá-la ao presidente da Federação Polaca de Futebol o mais rápido possível», escreveu Lewandowski, através da rede social Twitter, esta sexta-feira.

A propósito do play-off de acesso ao Mundial do Qatar, a Polónia, mas também a República Checa e a Suécia, recusaram esta sexta-feira jogar na Rússia, no final de março. A Rússia receberia a Polónia em Moscovo e, passando à final, jogará também na condição de visitada, ante checos ou suecos.

Entretanto, a UEFA, que confirmou a mudança de local da final da Liga dos Campeões, de São Petersburgo (Rússia) para Paris (França), informou também que os clubes russos e ucranianos, tal como as respetivas seleções, terão, até indicação em contrário, de jogar em campo neutro os jogos na condição de visitados, nas competições da UEFA. Significa isto que pelo menos, ao nível das seleções, o Rússia-Polónia, agendado para 24 de março, terá ainda local a designar.