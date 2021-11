Vinícius Júnior, jogador do Real Madrid, foi chamado à seleção brasileira para substituir Roberto Firmino.

O avançado do Liverpool está lesionado, o que até o vai afastar do jogo com o FC Porto, e por isso foi dispensado pelo selecionador, Tite.

Vinícius Júnior, que atravessa um excelente momento de forma em Madrid, foi o eleito para ocupar a vaga.