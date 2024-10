Roberto Mancini já não é selecionador da Arábia Saudita, após uma experiência de 14 meses ao comando daquela equipa. Na quinta-feira, foi oficializada a saída do técnico por acordo com a federação do país (com direito a uma indemnização de 30 milhões de euros).

O jornal italiano Il Messaggero dá conta, nesta sexta-feira, das primeiras declarações de Roberto Mancini após o sucedido, explicando os motivos que não o levaram a ter sucesso.

«Na Arábia é preciso paciência, especialmente agora que os jogadores locais já não são titulares dos clubes. Os dirigentes também são muito bons, mas ainda não há grande experiência para o futebol de alto nível», começou por dizer.

Depois de não ter conseguido a qualificação para o Mundial do Qatar em 2022, liderando a Itália, Mancini também não participará no próximo Mundial, pelo menos com a Arábia Saudita. «A qualificação teria sido uma operação difícil devido às dificuldades criadas pela chegada de tantos estrangeiros. Não tinha nem 50% dos titulares no campeonato», reforçou.

Mancini teve nove vitórias, sete empates e cinco derrotas em 23 partidas nesta última aventura.