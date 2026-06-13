O Al Sadd anunciou, este sábado, que Roberto Mancini está de saída do comando técnico da equipa. O italiano, recorde-se, chegou ao clube qatari em novembro de 2025.

Numa publicação nas redes sociais, a formação do Qatar agradeceu a Mancini pelas «belas memórias».

«Pouco tempo, mas valioso, com belas memórias. Obrigado, Mancini. A maior sorte do mundo no próximo desafio», por ler-se.

Nesta temporada, o Al Sadd foi campeão do Qatar. Na final da Taça do Emir, o técnico italiano perdeu diante do Al Gharafa de Pedro Martins por 4-1.

Roberto Mancinci está a ser apontado a um regresso à seleção italiana, que orientou de 2018 a 2023, tendo durante este período conquistado o Euro 2020.