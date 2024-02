Depois da visita do início desta semana ao Al Nassr, o selecionador nacional Roberto Martínez esteve esta quinta-feira nas instalações do Al Hilal, em Riade, na Arábia Saudita.

Martínez encontrou-se com o treinador do Al Hilal, o português Jorge Jesus, bem como com o médio internacional luso Rúben Neves, jogador da equipa saudita.

Um encontro em que Martínez foi acompanhado por Richard Evans, que integra a sua equipa técnica na seleção de Portugal, e que serviu para um convívio com boa disposição no qual se falou de futebol e de atletas.

