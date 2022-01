Thomas Vermaelen decidiu terminar a carreira e vai integrar a equipa técnica da seleção da Bélgica, liderada por Roberto Martínez, informou a federação daquele país.



O central pendura as chuteiras aos 36 anos depois de dois anos ao serviço do Vissel Kobe.



Internacional belga em 85 ocasiões, o defesa realizou grande parte da formação no Ajax, clube de onde saiu para o Arsenal. Após cinco anos de bom nível em Londres, Vermaelen foi contratado pelo Barcelona, mas as lesões não o largaram e cumpriu apenas 53 jogos pelos blaugranas.



Apesar de ter saído para o Japão, Vermaelen continuou a fazer parte das escolhas do selecionador dos «diabos vermelhos» e esteve presente no Euro 2020.