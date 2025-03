A Fiorentina recebeu e venceu o Lecce por 1-0, no jogo que abriu a 27.ª jornada da Serie A italiana, esta sexta-feira.

Um golo do alemão Robin Gosens, aos nove minutos, de cabeça, após cruzamento de Dodô (que em Portugal jogou no Vitória) foi suficiente para a vitória do conjunto de Florença, que assim pôs fim a três derrotas seguidas na liga italiana.

Com este triunfo, a Fiorentina subiu, à condição, ao 6.º lugar, passando a somar 45 pontos, mais um ponto do que o Bolonha, que tem menos um jogo disputado. O Lecce, que somou a segunda derrota seguida e o quarto jogo seguido sem ganhar, segue, para já, na 16.ª posição, com 25 pontos.

O resumo do Fiorentina-Lecce: