Robin Olsen é reforço do Aston Villa por emprésimo da Roma, confirmou o clube inglês esta terça-feira.

O guarda-redes sueco passou a primeira metade da época ao serviço do Sheffield United, também cedido pelos romanos, de José Mourinho, mas muda-se agora para a Premier League e para Birmingham até ao final da temporada.

Olsen é o quarto reforço de inverno para o treinador Steven Gerrard, depois de Philippe Coutinho, Lucas Digne e Wesley.

No ano passado, refira-se, Robin Olsen também já tinha jogado na Premier League, ao serviço do Everton.

Aston Villa is pleased to confirm the signing of Robin Olsen on loan until the end of the season. ✍️