Robin van Persie era fã de Ronaldo e tem na sua coleção uma camisola autografada do brasileiro, que tem, não uma, mas duas histórias curiosas. O antigo avançado holandês contou ao canal BT Sport como conseguiu a camisola e o autógrafo.

«É uma história engraçada. Nós jogámos contra o Inter de Milão, em San Siro. E depois do jogo, eu fui ter com o Clarence Seedorf para lhe pedir ajuda para ter a camisola do Ronaldo, mas o Clarence achou que eu queria a camisola dele e já estava a fazer o movimento para a tirar... e eu tive de lhe dizer: ‘Clarence, desculpa, sou um grande fã... mas podes ajudar-me com a camisola de Ronaldo?’», começou por explicar Van Persie.

«Seedorf disse-me: ‘Claro, eu ajudo’. E foi falar com o Ronaldo que lhe deu a camisola que usou o jogo. Ele tinha algumas camisolas para dar a colegas meus, mas eu fique com a do jogo», adiantou Van Persie, que contou depois como conseguiu o autógrafo.

«Anos depois, quando joguei com o André Santos, ele sabia que eu era um grande fã de Ronaldo. Um dia, disse-me: ‘Ronaldo está em Londres. Vamos jantar juntos’. Na altura a camisola já estava emoldurada, mas não tinha a assinatura. Levei-a assim mesmo e por isso a assinatura está no vidro», explicou Van Persie.

«É a história perfeita. Tivemos uma noite muito agradável, ele é muito simpático», garantiu o holandês.

Veja o vídeo: