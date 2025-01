Depois de Robinho, Juninho. O filho do antigo craque da seleção brasileira dá mostras de querer dar seguimento ao legado deixado pelo pai no futebol e, aos 16 anos, quebrou mais uma barreira.

No jogo de estreia pela equipa sub-20 do Santos, que está a disputar a Copinha, o médio apontou um dos sete golos com que os «Peixe» derrotou o Jaciobá, por 7-1.

Se o golo na estreia seria por si só notícia, o festejo tornou o momento singular. Juninho desatou a correr pela linha do fundo enquanto simulava as famosas «pedaladas» do pai que «destruíram» defesas por esse mundo fora, nas últimas décadas. Filho de peixe…

Um momento que, certamente, orgulhou o pai e dá alento a Robinho, que cumpre uma pena de nove anos de prisão por ter participado, em 2013, numa violação em grupo, em Itália.

Veja o golo e o festejo de Juninho: