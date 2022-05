O presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, garantiu esta segunda-feira que há confiança no trabalho que está a ser realizado pela equipa técnica liderada pelo português Paulo Sousa, um dia depois da derrota no clássico contra o Botafogo, que deixa os rubro-negros com cinco pontos em 15 possíveis e no 14.º lugar do Brasileirão neste momento.

Questionado sobre como está a lidar com o atual momento da equipa de futebol, Landim foi categórico, ao defender quem tem ao leme.

«Com a serenidade que o assunto pede. No Flamengo, qualquer resultado negativo gera reação, mas confiamos no trabalho que está a ser realizado», disse Rodolfo Landim, ao UOL.

Landim abordou ainda Jorge Jesus, que recentemente esteve no Brasil e que até falou do Flamengo. «Não falo com ele desde 2020. Trocamos apenas mensagens de natal e ano novo», referiu, de forma curta.

Quem também falou de Paulo Sousa, mostrando confiança no trabalho do técnico português no Flamengo, foi o futebolista brasileiro Everton Ribeiro, em Brasília, após o jogo de domingo.

«Temos tudo para fazer um grande ano com o Paulo. Cada vez mais ele mostra-nos o caminho. A cobrança é grande, temos que melhorar e levantar a cabeça para, no próximo jogo, vencer. O Flamengo é isso, é cobrança e está acima de tudo», referiu, citado pelo Globo, analisando ainda alguns aspetos em campo, após a derrota com o Botafogo do português Luís Castro.

«Faltou eficiência e temos que melhorar, para sermos vencedores nos próximos jogos. O Paulo tem treinado bastante a finalização, estamos bem preparados, mas na hora do jogo, às vezes, falta tranquilidade para colocar a bola dentro da baliza, ter o controlo do jogo e sair na frente», disse, ainda.