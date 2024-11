O médio espanhol Rodri assumiu ainda ter o objetivo de regressar à competição esta época, na sequência da rotura de ligamentos no joelho direito, sofrida em jogo ante o Arsenal, em setembro.

Numa altura em que o Manchester City vai em seis jogos consecutivos sem vitórias (cinco derrotas, seguida de um empate ante o Feyenoord, 3-3, no qual escapou uma vantagem de 3-0), Rodri mostrou-se confiante no seu trabalho para voltar o mais rápido possível e ajudar os colegas.

«O meu objetivo é voltar esta época. No que toca à minha mentalidade, vai ser positivo para mim não desistir da época. Não desisto desta época. Não quero cometer erros. Não sei quando, o meu objetivo é seis a sete meses», referiu, em declarações no podcast The Rest Is Football, publicado esta quinta-feira.

Rodri falou ainda das sensações aquando da lesão. «A minha sensação foi de que não senti nenhum estalo. Senti que algo entrou e saiu. E estava estável depois, por isso estava confiante. Mas foi assim, agora é mentalidade positiva para seguir», afirmou, abordando também a recuperação.

«O primeiro mês e meio foi mau em termos de dor, não conseguia andar, mas agora está mais fácil», disse o Bola de Ouro.