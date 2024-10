Pela noite dentro. Terá sido assim que Rodri, vencedor da Bola de Ouro, celebrou a conquista que todos os futebolistas ambicionam.

O Manchester City, clube do médio, partilhou imagens da festa num restaurante juntamente com o colega de equipa Rúben Dias, que ficou em 23.º lugar na Bola de Ouro, bem como outros responsáveis do clube inglês.

Muita festa e alegria para uma conquista inédita de Rodri, aos 28 anos (e do Manchester City, que nunca tinha tido um Bola de Ouro). O médio cumpre a sexta temporada ao serviço do clube inglês, depois de ter representado Atlético Madrid e Villareal.

Veja o vídeo: