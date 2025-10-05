A cara de Rodri disse tudo. O médio espanhol saiu lesionado do Brentford-Manchester City deste domingo, ainda durante a primeira parte, aos 22 minutos.

Saiu do relvado pelo próprio pé, mas não escondeu a preocupação pela sucedido. Recorde-se que Rodri tem-se debatido com problemas físicos nas últimas duas temporadas.

Em setembro do ano passado, sofreu uma rotura do ligamento cruzado anterior e esteve arredado dos relvados até ao Mundial de Clubes, em junho deste ano. Agora que recuperou a titularidade neste início de temporada, os fantasmas voltam a pairar sobre o médio.

Veja o vídeo: